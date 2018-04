País quebra se novo presidente romper com FMI, diz Delfim O deputado federal (PPB) e ex-ministro da Fazenda, Antonio Delfim Netto, disse que "o País quebra" se o vencedor das eleições presidenciais romper o acordo de 15 meses assinado ontem com o Fundo Monetário Internacional (FMI). O acordo condiciona o desembolso de 80% dos recursos de US$ 30 bilhões para o próximo ano. Segundo Delfim, o Brasil precisava "desesperadamente" do apoio do FMI, "pois não havia outra saída". Ele acredita que o FMI deverá induzir os bancos a voltarem a conceder linhas de curto prazo de financiamento de comércio exterior ao Brasil. "E certamente a taxa de câmbio irá cair", prevê. Segundo o deputado, o Brasil pediu socorro ao Fundo três vezes nos últimos oito anos por erros de política econômica. Ele afirma que o congelamento do câmbio e o consumo desenfreado de produtos importados no início do Plano Real acarretou, por exemplo, um déficit (resultado negativo) nas contas externas de US$ 200 bilhões nos últimos oito anos. "E os credores têm o mal hábito de querer receber de volta o que emprestam. O que é quase inconcebível", ironiza Delfim. Segundo o economista, o acordo com o FMI tira o Brasil de "um grande enrosco produzido pelo governo Fernando Henrique". Delfim observa ainda que o FMI não está interessado em qual candidato vencerá a eleição, mas sim na consistência da política econômica. Para o deputado, o vencedor das eleições não poderá fugir de instrumentos "normais" do mundo moderno como produzir superávit fiscal para estabilizar a relação dívida pública sobre o Produto Interno Bruto, manter o câmbio flutuante e algum processo de metas inflacionárias. Apesar da elevada dívida pública mobiliária, Delfim não acredita em confisco das aplicações financeiras. "O que aconteceu no Plano Collor não ocorrerá nunca mais, pois a legislação prevê agora que o alongamento compulsório das aplicações precisaria da concordância do Congresso Nacional", conclui Delfim Netto.