País recebeu US$ 1,4 bi do exterior em julho, diz Mantega O ministro do Planejamento, Guido Mantega, informou há pouco que os investimentos estrangeiros no País, em julho, alcançaram US$ 1,4 bilhão e, em agosto, a US$ 1,2 bilhão. Os dados divulgados até agora indicavam que os investimentos em julho haviam sido de US$ 1,2 bilhão. "Poderemos chegar até US$ 10 bilhões até o final do ano", disse o ministro, na Comissão Mista de Orçamento do Congresso, onde ele fez uma exposição sobre o Orçamento da União para 2004 e o Plano Plurianual de Investimentos (PPA) para o quadriênio 2004-2007. Ao fazer, em sua exposição, uma avaliação do desempenho do governo, Mantega afirmou que o resultado da política econômica governamental foi a retomada dos investimentos estrangeiros no País. O ministro voltou a dizer que a meta de crescimento para 2004 é de 3,5% do PIB e a de inflação, de 5,5%. Ele informou, também, que a meta do Orçamento é de um aumento de receita de R$ 40,8 bilhões em relação a 2002, 11% a mais. O aumento das despesas, por seu turno, será de R$ 34,5 bilhões. Sobre o PPA, ele disse que a meta é de crescimento de 18% do PIB até 2007, variando entre 3,5% do PIB em 2003 e 5% em 2007.