País recebeu US$ 788 milhões em investimento direto em fevereiro Os investimentos diretos estrangeiros em fevereiro foram de US$ 788 milhões, segundo informou hoje o Departamento Econômico do Banco Central. O valor é menor do que os US$ 905 milhões de janeiro e também é inferior aos US 856 milhões de fevereiro do ano passado. O valor, entretanto, ficou acima do déficit em conta corrente de US$ 197 milhões registrado em fevereiro último. No período de janeiro a fevereiro deste ano, os investimentos diretos estão acumulados em US$ 1,693 bilhão, contra os US$ 2,332 bilhões para igual período do ano passado. A estimativa do BC é de fechar o ano com investimentos diretos de US$ 13 bilhões. Os investimentos diretos acumulados em 12 meses até fevereiro estavam em US$ 15,928 bilhões contra os US$ 15,996 bilhões acumulados em 12 meses até janeiro. Os investimentos diretos acumulados em 12 meses até fevereiro do ano passado somavam US$ 22,137 bilhões. Os números de março O chefe do Departamento Econômico do BC, Altamir Lopes, informou que o país já recebeu, até o dia 25 deste mês, US$ 200 milhões em investimentos estrangeiros diretos. Pelos cálculos de Lopes, o mês de março deverá fechar com ingresso total de US$ 400 milhões deste tipo de investimento. A estimativa menor de investimento estrangeiro direto este mês, em comparação aos US$ 788 milhões que ingressaram no mês anterior, reflete, segundo o chefe do Depec, uma operação de retorno no valor de US$ 300 milhões feita em março. Lopes disse ainda que, em consequência dos investimentos registrados até agora, o BC resolveu adotar uma posição mais conservadora, reduzindo de US$ 15 bilhões para US$ 13 bilhões a estimativa de ingresso de investimento estrangeiro para este ano. "Os US$ 13 bilhões podem se revelar, ao longo do ano, um piso de ingressos. Na verdade, estamos sempre revisando nossas estimativas, à luz dos resultados que obtemos." O início do conflito no Iraque, na avaliação de Lopes, fez com que os investidores estrangeiros fizessem "uma parada estratégica" para definirem quando e como farão seus investimentos. Ainda assim, ele considera que o volume registrado até agora, no ano, está dentro do esperado pelo governo. Dívida externa A dívida externa do Brasil fechou o ano passado em US$ 210,711 bilhões, segundo informações do Departamento Econômico do Banco Central. O valor é superior aos US$ 209,934 bilhões de dezembro de 2001. A dívida externa de médio e longo praz os fechou o ano passado em US$ 187,316 bilhões, contra os US$ 182,276 bilhões, de 2001. A dívida de curto prazo, por sua vez, caiu de US$ 27,658 bilhões, de 2001, para US$ 23,395 bilhões, no ano passado.