País reduzirá dependência de gás natural da Bolívia

Com investimento de R$ 2 bilhões e capacidade de 40 milhões de metros cúbicos por dia (10 milhões a mais que o Gasoduto Bolívia-Brasil), o projeto será inaugurado em um momento bem distinto daquele em que foi projetado, no qual o problema não é mais a oferta de gás natural, mas encontrar mercado para o combustível.

Com 183 quilômetros de extensão, o Gasduc III vai fazer do entroncamento de dutos na Baixada Fluminense o principal hub de gás do País, com distribuição do combustível produzido no Espírito Santo e na Bacia de Campos, além das importações de gás natural liquefeito, para São Paulo, Belo Horizonte e Região Sul. Além disso, garantirá a operação simultânea das térmicas instaladas no Rio.

Os números da obra são grandiosos. É o primeiro gasoduto brasileiro com diâmetro de 38 polegadas. Durante o pico, as obras empregaram quase 7 mil pessoas - hoje são 4,5 mil, trabalhando em três turnos para garantir o início das operações nos primeiros dias de 2010. Durante a construção do túnel, foram retirados 150 mil metros cúbicos de material rochoso, que está sendo usado para recuperar encostas degradadas no entorno da obra. A expectativa é que, no dia 30 de dezembro, o duto passe pelo último teste antes de receber gás.

Elaborado após a nacionalização boliviana, o Plangás foi pensado para reduzir a dependência externa do combustível. Na época, a tomada dos campos da Petrobras pelo exército boliviano acendeu o alerta no governo, diante da possibilidade de corte no suprimento, que representava mais da metade do gás consumido no País.

Com um orçamento superior a US$ 10 bilhões, o programa será concluído no ano que vem, com o início das operações do último grande projeto, o Campo de Mexilhão, na Bacia de Santos, capaz de injetar até 15 milhões de metros cúbicos por dia na malha brasileira de gasodutos. Outra grande obra em curso é a construção do trecho Cacimbas-Catu, do Gasoduto Sudeste-Nordeste (Gasene), projeto de R$ 3,5 bilhões que deve entrar em operação em março.

A conclusão dos investimentos do Plangás cria um desafio para as áreas comerciais da Petrobras e das distribuidoras de combustíveis. Em virtude da crise financeira e do excesso de chuvas sobre os reservatórios das hidrelétricas, o mercado de gás caiu 30% este ano. Além de reduzir as importações da Bolívia ao nível de 20 milhões de metros cúbicos por dia, a Petrobras vem reduzindo a produção em plataformas no País. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.