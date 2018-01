País registra US$ 1,7 bi em transações com exterior em novembro A conta de transações correntes do balanço de pagamentos registrou em novembro superávit de US$ 1,737 bilhão. O resultado foi decorrente de um saldo positivo de US$ 4,09 bilhões na balança comercial e um déficit de US$ 2,663 bilhões na conta de serviços e rendas. No mesmo mês do ano passado, a conta de transações correntes registrou déficit de US$ 222 milhões. O chefe do Departamento Econômico do BC (Depec), Altamir Lopes, afirmou que o saldo positivo das transações correntes foi o melhor resultado para meses de novembro. De janeiro a novembro de 2005, a conta corrente brasileira acumula um saldo positivo de US$ 13,711 bilhão. Nos onze primeiros meses do ano a balança comercial apresentou superávit de US$ 40,44 bilhões e a conta de serviços e rendas apresentou déficit de US$ 29,943 bilhões. No mesmo período de 2004, o saldo da conta de transações correntes foi positivo em US$ 10,531 bilhões. Altamir Lopes acrescentou que o acumulado de janeiro a novembro também foi o melhor da série histórica para o período. O chefe do Depec disse que o acumulado de 12 meses também registrou o melhor resultado da série. O chefe do Depec acredita que dezembro deve encerrar com superávit em conta corrente de US$ 1,7 bilhão. Se confirmada a projeção, a conta corrente do balanço de pagamentos deve fechar o ano com um saldo positivo de US$ 15,4 bilhões. Com o desempenho positivo do setor externo, Altamir afirmou que, no próximo relatório de inflação, algumas projeções podem ser revistas. Investimento direto Os Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) no Brasil somaram em novembro US$ 1,175 bilhão. O resultado é inferior aos US$ 1,319 bilhão que ingressaram no País em novembro do ano passado. No acumulado de 2005, os IED somam US$ 13,787 bilhões, ante US$ 15,016 bilhão nos 11 primeiros meses de 2004. Pesquisa mensal do Banco Central divulgada hoje revela que as projeções de mercado para o fluxo de investimento estrangeiro direto neste ano subiram de US$ 15,50 bilhões para US$ 16 bilhões. Com a alta, as estimativas voltaram ao mesmo patamar de IED estimado em pesquisa divulgada na semana retrasada. Para 2006, as previsões de fluxo de IED aumentaram de US$ 15 bilhões para US$ 15,50 bilhões. Há quatro semanas, estas estimativas estavam em US$ 16 bilhões.