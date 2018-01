País sedia olimpíada das profissões Nesta semana, o Anhembi, em São Paulo, foi tomado por uma olimpíada. Barras, pistas, redes e cestas, no entanto, deram lugar a máquinas, tijolos, robôs, fornos e secadores de cabelo. Mais de mil jovens de 62 países disputaram, de quarta a sábado, a WorldSkills - maior competição de educação profissional no mundo, sediada pela primeira vez na América Latina. O evento, além de premiar os melhores em ocupações técnicas da indústria e do setor de serviços, tem o objetivo de destacar a importância do ensino profissionalizante para o ingresso do jovem no mercado de trabalho, além de catalisar a produtividade do país.