Pais separados são destaque de anúncio da Ford Um anúncio veiculado pela montadora Ford no exterior chamou atenção pela inovação: o comercial mostra, ao invés do tradicional casal feliz com seus filhos, pais separados tendo de lidar com a situação para dividir o tempo com as crianças. A família aparece no carro, atravessando belas paisagens e fazendo paradas para fotos. Ao fim da viagem, o automóvel encosta, o pai desce e se despede das crianças. Agradece à mãe pela oportunidade de passar a tarde com os filhos e promete vê-los dentro de uma semana. O narrador conclui dizendo: "Momentos marcantes: eles acontecem todos os dias".