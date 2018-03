País tem 169,7 milhões de celulares em operação, diz Anatel

O número de telefones celulares em operação no País chegou a 169,7 milhões, segundo balanço do mês de novembro, divulgado nesta quinta-feira, 17, pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Somente no mês passado, foram vendidos 1,7 milhão de celulares, o que representa um crescimento de 1,02% em relação à base de clientes registradas em outubro.

De janeiro a novembro deste ano, 19,1 milhões de novos celulares entraram no mercado. O desempenho de 2009, nos onze meses do ano, só não foi melhor que o mesmo período do ano passado, quando foram vendidos 26 milhões de telefones móveis.

Do total de celulares em funcionamento, 82,34% estão no sistema pré-pago e 17,66% na modalidade pós-paga. Pelos números de novembro, em um grupo de 100 pessoas, 88 têm celular.

A Vivo continua na liderança em número de clientes, com 29,57% de participação no mercado. A Claro vem em segundo lugar, com 25,42% dos assinantes, seguida da TIM com 23,75% e da Oi com 20,89%.