País tem condições sólidas para encarar oscilação, diz Meirelles O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse hoje, ao deixar uma audiência no Ministério da Justiça, que o Brasil estará confortável mesmo se não vier a fazer até o fim do ano mais nenhuma captação de recursos externos no exterior e nenhuma compra de dólares no mercado interno. "Estamos muito à frente do nosso calendário", afirmou Meirelles, ao se referir ao cronograma de levantamento de recursos necessários para fazer frente aos pagamentos da dívida externa que vencem neste ano. Em relação ao nervosismo no mercado financeiro no Brasil hoje, Meirelles disse que encara com naturalidade o fato de os mercados ficarem mais voláteis em função da evolução do mercado internacional. Ele lembrou, ao mesmo tempo, que o Brasil hoje reúne condições mais sólidas para enfrentar eventuais crises externas. Meirelles disse que o Brasil tem atualmente superávit na balança comercial, exportações em alta e superávit primário das contas públicas. "As condições são muito melhores do que antes. Isso (o nervosismo do mercado) tem que ser visto com muita tranqüilidade. Não há muito problema", afirmou. Ele lembrou também que a necessidade de financiamento externo no Brasil hoje é menor e que as reservas internacionais totais estão num valor que ele considera elevado. Atuação no mercado de câmbio Sobre a possibilidade de voltar a atuar no mercado interno de câmbio, o presidente do BC disse que não é intenção da instituição adicionar volatilidade (oscilação) ao mercado. " No momento adequado vamos atuar, seja aqui ou no exterior (via captação de recursos)", disse.