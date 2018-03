País tem entrada de US$ 10,489 bi no mês até dia 16

Na conta comercial, o período acumulado dos 16 primeiros dias de outubro teve superávit de US$ 579 milhões. Nesse caso, as exportações somaram US$ 6,469 bilhões e as importações totalizaram US$ 5,890 bilhões. No acumulado de 2009 até a sexta-feira passada, o fluxo cambial tem saldo positivo de US$ 18,746 bilhões, resultado da contribuição positiva de US$ 10,059 bilhões do segmento financeiro e de US$ 8,687 bilhões do comércio exterior. Em igual período de 2008, o fluxo cambial registrava ingresso líquido de US$ 14,960 bilhões.

Na terceira semana do mês, o fluxo cambial apresentou forte alta na comparação com o início de outubro. Em apenas quatro dias úteis, o País recebeu US$ 6,764 bilhões, o correspondente a 64% de todo o fluxo cambial do mês. Na média diária, o Brasil recebeu US$ 1,691 bilhão na semana passada. O valor é muito superior à média registrada nas duas semanas anteriores deste mês, quando o ingresso diário na média era de US$ 532 milhões. Os dados mostram forte entrada de capital externo para o País nos dias que antecederam a taxação de recursos estrangeiros, anunciada na última segunda-feira e antecipada pela Agência Estado na quinta-feira passada.

Segundo o BC, a entrada de dólares na semana passada foi liderada pelo segmento financeiro, responsável por US$ 5,642 bilhões. Esse valor foi resultado de ingressos de US$ 12,148 bilhões e saídas de US$ 6,506 bilhões. No comércio exterior, a semana teve saldo positivo de US$ 1,123 bilhão, gerado por exportações de US$ 3,382 bilhões e importações de US$ 2,259 bilhões. Entre os dias da semana passada, a terça-feira foi a que registrou maior ingresso de dólares, com fluxo cambial positivo de US$ 4,102 bilhões.