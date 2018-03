País tem ingresso de US$ 1,56 bi no mês até o dia 18

Segundo o BC, o resultado preliminar de dezembro de 2009 foi gerado pelo movimento observado na conta do comércio exterior, que contribuiu positivamente com US$ 1,78 bilhão no período. O valor é resultado de exportações de US$ 9,461 bilhões e importações de US$ 7,681 bilhões. Na conta financeira, o saldo do período foi negativo em US$ 214 milhões porque as saídas somaram US$ 22,256 bilhões e superaram os ingressos de recursos para a compra de ações, títulos de renda fixa e investimentos produtivos que atingiram US$ 22,042 bilhões.

No acumulado do ano até o dia 18 de dezembro, o fluxo cambial registra ingresso líquido de US$ 28,311 bilhões. Em igual período de 2008, o saldo era de apenas US$ 994 milhões.

Compra de dólares

As compras diárias de dólares realizadas pelo Banco Central aumentaram as reservas internacionais em US$ 2,677 bilhões no mês de dezembro, conforme levantamento preliminar até o dia 18. Segundo o BC, as compras acumuladas da terceira semana de dezembro, entre os dias 14 e 18, somaram US$ 735 milhões. Desde a retomada das intervenções da autoridade monetária no mercado cambial em maio, o BC já retirou US$ 26,669 bilhões no mercado cambial à vista.