País tem maior superávit mensal, mas juros prejudicam resultado O setor público não-financeiro (sem a participação de instituições públicas do setor financeiro) obteve superávit primário (arrecadação menos despesas, exceto o pagamento de juros) consolidado de R$ 12,258 bilhões no mês de março, considerado pelo Banco Central o melhor resultado desde 1991, quando começou a ser divulgado o levantamento. O resultado veio acima do teto das previsões dos analistas, que variavam de R$ 7 bi a R$ 10,6 bi, e da mediana em R$ 9,95 bilhões. Contudo, apesar do ótimo resultado, o País registrou um déficit nominal (resultado do pagamento de juros menos o superávit primário) de R$ 1,659 bilhão em março. O valor divulgado hoje pelo BC é inferior ao déficit de R$ 7,667 bilhões registrado em fevereiro. Em março do ano passado, o setor público havia obtido um superávit nominal de R$ 75 milhões. Governo central tem a maior participação nas receitas Segundo o BC, o superávit primário do setor público não-financeiro foi obtido graças a superávits do governo central (R$ 7,205 bilhões), dos governos regionais (R$ 1,742 bilhão) e das empresas estatais (R$ 3,311 bilhões). Neste último grupo, as estatais federais deram a maior contribuição com superávit de R$ 3,522 bilhões No primeiro trimestre, o superávit primário acumulado atingiu R$ 27,677 bilhões (6,16% do PIB), superior aos 20,528 bilhões do mesmo período do ano passado (5,19% do PIB). Na formação do resultado, o Governo Central contribuiu com R$ 17,839 bilhões (3,97% do PIB), os governos regionais com R$ 7,446 bilhões (1,66% do PIB)e as empresas estatais com R$ 2,392 bilhões (0,53% do PIB). Nos últimos 12 meses, encerrados em março, o superávit primário somou R$ 88,261 bilhões (4,84% do PIB). Nos 12 meses até fevereiro, o saldo estava em R$ 86,285 bilhões (4,78% do PIB). O superávit do Governo Central nos últimos doze meses somou R$ 52,245 bilhões (2,87% do PIB), o dos governos regionais chegou a R$ 20,153 bilhões (1,11%), e o das empresas estatais somou 15,863 bilhões (0,87% do PIB). As estatais federais no período contribuíram com R$ 13,682 bilhões (0,75% do PIB).