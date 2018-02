País tem saída de US$ 1,388 bi na 1ª semana do mês O mês de novembro começou com dólares deixando o Brasil. Dados divulgados hoje pelo Banco Central mostram que o País perdeu US$ 1,388 bilhão na primeira semana do mês, entre os dias 2 e 6 de novembro. Em igual período de 2008, em meio à crise global, o Brasil havia perdido US$ 95 milhões. O resultado da semana passada, segundo o BC, foi influenciado principalmente pelo saldo líquido negativo de US$ 818 milhões da conta financeira, onde são incluídas as transferências feitas por investidores da Bolsa de Valores e títulos de renda fixa, além das remessas de lucros por multinacionais e o investimento produtivo que ingressa no País. A cifra foi resultado das saídas totais de US$ 5,551 bilhões e ingressos de US$ 4,733 bilhões na semana.