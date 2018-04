País tem "sobra conjuntural" de energia, diz Eletrobrás Há uma "sobra conjuntural" de energia elétrica no País. A avaliação é de Altino Ventura Filho, presidente da Eletrobrás, "holding" estatal responsável por 43% de toda energia gerada no Brasil. Em apresentação na Associação Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais (Abamec), Altino disse que a empresa quer alterar alguns pontos do leilão de "energia velha" programado para o dia 9 de setembro e que foi adiado para o dia 16. Pelas normas atuais, a Eletrobrás terá de ofertar pelo menos 2.126 MW médios no leilão, equivalente à metade dos 25% do total que será liberado para livre comercialização a partir de 2003. Outros 2.126 MW médios seriam vendidos no Mercado Atacadista de Energia (MAE), conforme as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), mas a Eletrobrás considera que teria prejuízos com essa solução. As empresas do grupo Eletrobrás (Furnas, Chesf, Eletronorte) têm contratos no montante de 17.214 MW com as distribuidoras, além de comercializar a energia de Itaipu e da Eletronuclear. O presidente da Eletrobrás considera que os preços do MAE "estão muito baixos" e não remuneram adequadamente os custos das geradoras. O MWh no MAE está em R$ 10,11 para a região sudeste esta semana, enquanto as geradoras têm contratos de R$ 50 a R$ 70 o MWh. Essa mesma energia chega ao consumidor residencial por R$ 213,34, a R$ 187,03 para o comércio e a R$ 98,97 para a indústria, em média, na região sudeste. Outro sinal de sobra de energia foi o fracasso dos leilões realizados esta semana pela Tractbel, Copel e Cemig. Na avaliação da diretoria da Eletrobrás, os leilões serviram para sinalizar que o mercado está mais favorável aos compradores do que aos vendedores. E Altino acredita que se não houver um "desastre" hidrológico, o País continuará tendo ampla oferta de energia elétrica nos próximos dois a cinco anos. Ele informou que o sistema Eletrobrás deixou de ter pressa na construção da mega usina Belo Monte, no rio Xingu, na Amazônia. Perdas Na apresentação aos analistas de investimentos, os diretores da Eletrobrás garantiram que as perdas da empresa com as participações nas controladas tendem a diminuir nesse segundo semestre. O diretor de projetos especiais da estatal, Saulo Cisneiros, mostrou que as participações foram as principais responsáveis pela queda de 65% do lucro da estatal no primeiro semestre deste ano, quando somou R$ 649 milhões, em relação aos primeiros seis meses de 2001 (R$ 1,86 bilhão). A estatal contabilizou prejuízos de R$ 1,3 bilhão com as participações acionárias e Cisneiros fez questão de separar os resultados das controladas em dois grupos - as distribuidoras federalizadas e as geradoras. Entre as grandes geradoras, a Eletronorte registrou prejuízo no semestre no valor de R$ 571,3, a Eletronuclear de R$ 242,8 milhões, a Chesf perdeu R$ 137,4 milhões, enquanto Furnas lucrou R$ 282,8 milhões e a Eletrosul lucrou R$ 72,2 milhões. As distribuidoras federalizadas, entre as quais estão as empresas de Alagoas, Piauí, Rondônia, Roraima, Acre e do Amazonas, causaram perdas de R$ 810 milhões no semestre à estatal. O diretor da empresa, Nereu Ramos Neto, disse que a Eletrobrás resolveu "reconhecer" as perdas com essas empresas devido ao atraso no programa de privatização. Cisneiros considera que os problemas mais graves foram equacionados e pelo menos a Ceal (Alagoas) já estaria em condições de ser privatizada. A Eletrobrás implantou um sistema especial para acompanhar essas distribuidoras estaduais de energia e a estatal está na etapa final para assumir também a empresa de Goiás (Celg).