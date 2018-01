País tem superávit de US 1,814 bi em operações com exterior O País fechou o mês de julho com um superávit de US$ 1,814 bilhão em suas transações correntes ? soma de todas as operações do País com o exterior. A balança comercial foi mais uma vez o destaque no resultado das contas externas brasileiras, conforme ressaltam os técnicos do Departamento Econômico (Depec) do Banco Central em nota divulgada hoje. Em julho, a balança acumulou um saldo positivo ? exportações menos importações ? de US$ 3,48 bilhões. No ano, o superávit acumulado nas transações correntes atingiu US$ 6,229 bilhões, o correspondente a 1,93% do Produto Interno Bruto (PIB). Em 12 meses, o saldo desta conta está positivo em US$ 8,987 bilhões, ou 1,69% do PIB no período. Já o superávit da balança no acumulado do ano está em US$ 18,529 bilhões. O superávit das transações correntes em US$ 1,814 bilhão ficou dentro do esperado pelos analistas do mercado financeiro, que projetavam um intervalo entre US$ 1,730 bilhão a US$ 2 bilhões, segundo informaram os jornalistas Francisco Carlos de Assis e Célia Froufe. O superávit, contudo, ficou ligeiramente abaixo da mediana das expectativas do mercado, que era de US$ 1,850 bilhão. Conta de capitais A conta de capital registrou no período um déficit de US$ 1,472 bilhão, mesmo considerando que o País recebeu em julho US$ 1,6 bilhão em investimentos estrangeiros diretos (IED). Pelo lado da conta de capital, o saldo acumulado de janeiro a julho deste ano é deficitário em US$ 3,230 bilhões. Em termos de investimentos estrangeiros diretos, os dados apurados pelo BC indicam que o Brasil recebeu de janeiro a julho deste ano um total de US$ 5,644 bilhões deste tipo de investimento, o equivalente a 1,75% do PIB. O Depec estima que o Brasil fechará o ano de 2004 com um ingresso total de US$ 12 bilhões deste tipo de investimento. Nos últimos 12 meses, o País recebeu US$ 11,040 bilhões de IED, ou 2,08% do PIB. O resultado global do balanço de pagamentos em julho foi superavitário em US$ 162 milhões, o que elevou para US$ 1,506 bilhão o superávit acumulado no ano até julho.