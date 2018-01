País vive recorde do cheque sem fundo De cada mil cheques emitidos e compensados no País, nos primeiros quatro meses do ano, 10 foram devolvidos. É um recorde, segundo pesquisa divulgada hoje pela Serasa - Centralização dos Serviços dos Bancos. No ano passado em igual período de cada mil cheques emitidos e compensados, 9,7 foram devolvidos. No mês de abril deste ano houve um aumento de 4,2% no volume de cheques devolvidos sobre igual período do ano passado. O assessor econômico da Serasa, Carlos Henrique de Almeida, explica que a média de devoluções Cresceu porque houve alongamento dos prazos para os pagamentos com cheques pré-datados, especialmente no final do ano passado. Muitas vezes o cheque é apresentado antes do vencimento de fato, por problemas de gerenciamento do lojista. Ou seja: o cheque volta sem fundos não porque o consumidor tenha planejado mal suas compras ou tenha problemas de orçamento, mas por erro do varejo. Este é um dos riscos dos cheques pré-datados, que o consumidor deve considerar. Para saber mais sobre o assunto, leia a Cartilha de Crédito, com o link abaixo.