País volta a receber linhas comerciais de curto prazo A onda de otimismo sobre o futuro da economia está contaminando os investidores estrangeiros e levando os bancos internacionais a retomar a concessão de parte das linhas de crédito para o Brasil. O Wachovia, quarto maior banco americano, afirmou à agência de notícias Bloomberg que está considerando um aumento das linhas de crédito para companhias brasileiras, financiamento que foi cortado pela metade em 2002. Angelo Vasconcellos, diretor de câmbio do Unibanco, diz que o banco vem recebendo cada vez mais ofertas de linhas comerciais de 90 dias. "Há mais linhas sendo oferecidas por bancos estrangeiros, mas o preço ainda é alto, por volta de Libor mais 2,25 (pontos porcentuais)", diz. Antes do colapso do crédito estrangeiro, essas linhas saíam por Libor mais 1 ponto porcentual. Segundo Vasconcellos, as linhas de crédito com prazos mais longos, de 180 dias ou um ano, continuam escassas. "Parece que os bancos estrangeiros acham que haverá uma lua-de-mel no governo de apenas 90 dias", brinca. No mercado de capitais, a janela de oportunidade foi maior, como mostram emissões de títulos dos últimos dias. O Bradesco fez uma oferta inicial de US$ 50 milhões em eurobônus de nove meses, mas acabou captando US$ 250 milhões. Unibanco e Itaú também devem fazer captações no exterior. Normalmente, o primeiro tipo de crédito a retornar são justamente as linhas de crédito para comércio exterior, antes das emissões de títulos. As linhas comerciais são consideradas mais seguras porque apresentam garantias em dólares, isto é, os recebíveis dos exportadores. Depois, começam a voltar também os empréstimos de agências multilaterais, como Banco Mundial, e operações securitizadas, com garantias e colaterais. Por último, abre-se o mercado para empréstimos "clean", sem nenhuma garantia, e emissões de ações. Segundo John Welch, diretor da área de pesquisas de América Latina do Banco WestLB em Nova York, a volta de fluxos de capital estrangeiro para o País pode ser notada no comportamento do cupom cambial. A taxa do cupom de abril, que chegou a 37% em outubro, fechou em 13,15% ao ano hoje (8). "Isso demonstra que há maior procura por cupom cambial porque voltou a existir demanda por hedge (proteção contra variação do câmbio), uma vez que o crédito em dólares retornou", explica Welch. "Antes, a demanda por cupom cambial havia caído muito porque os investidores precisavam era de dólar em espécie para quitar as dívidas, já que as linhas não estavam sendo renovadas." Para Paulo Vieira da Cunha, economista-sênior para a América Latina do Banco Lehman Brothers, em Nova York, está havendo uma "correção" do pessimismo exagerado que tinha tomado conta do mercado. A equipe do Ministério da Fazenda, principalmente os nomes de Marcos Lisboa, para Secretaria de Política Econômica, e Joaquim Levy, para a Secretaria do Tesouro Nacional, foram bem recebidos, diz Cunha. Além disso, os reiterados compromissos com a Lei de Responsabilidade Fiscal e a garantia de prioridade à reforma da Previdência também agradaram. "Na realidade, há muitas promessas e poucos fatos", diz. "Mas o mercado já está precificando as expectativas razoavelmente otimistas do que pode ser feito, enquanto anteriormente estava precificando expectativas catastróficas."