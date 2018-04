País voltará a captar no exterior

O Brasil voltará a captar recursos no mercado externo este ano, aproveitando a retomada do apetite dos investidores por títulos de países emergentes. Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, desta vez a oferta será de um papel mais longo, com vencimento de cerca de 30 anos. "O mercado está favorável a prazos maiores, então, é possível que a gente aproveite esse momento para fazer uma emissão mais longa", afirmou. O governo já fez duas captações externas em 2009, mas optou pelo bônus de 10 anos. Na primeira, em janeiro, captou US$1 bilhão, pagando taxa de 6,127%. Em maio, voltou ao mercado oferecendo o mesmo título. A operação rendeu para os cofres do Tesouro US$750 milhões e o custo ficou em 5,80%. A nova captação provavelmente será feita por meio da oferta de um título soberano que já foi vendido no mercado, com vencimento em 2037, segundo uma fonte do governo. De acordo com dados do Tesouro, esse papel acumula um total de US$2,5 bilhões em estoque, volume considerado adequado para o mercado internacional. Segundo a fonte, a oferta inicial do Tesouro deve ser de US$500 milhões. A venda de títulos no mercado externo segue a mesma estratégia adotada pelo Tesouro para os papéis vendidos internamente. Os títulos só são ofertados se as condições permitirem um custo adequado. "As emissões externas são qualitativas ou são feitas para formarem boas referências ou nós não fazemos", disse Augustin. Além dessa operação, o Tesouro pretende lançar nos próximos meses um título prefixado no mercado local com vencimento em 2020, que passará a ser o papel mais longo no mercado interno. Essa colocação, entretanto, depende da melhora nos preços cobrados pelos investidores nos títulos longos comercializados atualmente. "Essa é a virtude que se conquistou, não precisamos tomar decisões estressadas", disse. Para o secretário, o mercado tem cobrado preços "inadequados" para os títulos mais longos. No leilão de ontem, o Tesouro não aceitou nenhuma proposta para o papel de 2017.