Países da América querem convencer UE a apoiar Argentina Os países da América Latina pretendem convencer a União Européia (UE) a conclamar a comunidade financeira internacional a oferecer apoio a Argentina. Reunidos hoje, representantes de 33 países da América Latina e Caribe finalizaram a sua proposta para a declaração política conjunta que marcará cúpula que reunirá os chefes de Estados dos dois continentes nos próximos dias 17 e 18 na capital espanhola. A Argentina solicitou a inclusão de um parágrafo que exorta "a boa compreensão e a ação" dos organismos financeiros em relação à crise que assola a sua economia. Diplomatas europeus e latino-americanos vão negociar o teor do documento nestas segunda-feira e terça-feira em Madri. Fontes diplomáticas, no entanto, acreditam ser improvável que os países europeus aceitem incluir o texto na declaração final sem exigir alterações substanciais. Nas semana passada, os ministros da Economia dos 15 países da UE reiteraram que o governo argentino precisa adotar uma série de medidas para reconquistar a confiança internacional. Apesar da Espanha - que preside atualmente a UE - ter uma posição mais favorável a uma ajuda externa à Argentina, por causa de seus grandes investimentos naquele país, os demais governos europeus não devem aceitar a proposição de ajuda incondicional apre sentada pelos latino-americanos. O mais provável é que a declaração conjunta fique "morna", como descreveu um diplomata europeu. "A Argentina será um dos principais temas das conversas dos chefes de Estado e obviamente não pode ser excluída da declaração final, mas os dois lados vão sua r muito para fechar um texto que contente a todos", disse ele. "A UE não deve assinar um cheque em branco, ela quer ações concretas, como por exemplo o saneamento fiscal e a proteção do sistema financeiro" . O presidente Eduardo Duhalde deverá manter encontros privados com vários líderes europeus. Na quinta-feira, ele deverá se reunir com o presidente Fernando Henrique Cardoso.