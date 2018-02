Países da Apec se comprometem a retomar Rodada Doha da OMC Reunidos em Hanói (Vietnã), ministros das Finanças do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) se comprometeram nesta sexta-feira a trabalhar para a retomada das negociações da Rodada Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC). O grupo reúne 21 países, que respondem por 47% do comércio mundial, e inclui os Estados Unidos e a China. "Nós resolvemos trabalhar com nossas próprias autoridades de negócios para tornar tangíveis as contribuições para reiniciar a Rodada Doha", diz um comunicado resultante do encontro, que durou dois dias. As negociações para a liberalização do comércio mundial foram suspensas em julho, por falta de consenso sobre os cortes de tarifas de importação para produtos agrícolas e subsídios para o setor.