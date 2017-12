Países da OCDE têm maior crescimento desde 2004 O Produto Interno Bruto (PIB) do conjunto dos países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) cresceu 0,9% no primeiro trimestre do ano, o que representa o maior aumento trimestral desde os três primeiros meses de 2004, indicou nesta terça-feira o organismo. Os números, no entanto, mostram disparidades no ritmo de crescimento econômico dos 30 países da OCDE, conhecida como o "clube dos países desenvolvidos". Entre os sete países mais industrializados (G7), o índice de crescimento vai de 1,3% nos Estados Unidos a 0,4% na Alemanha. O avanço do PIB dos EUA é o mais elevado desde o terceiro trimestre de 2003, destacou a OCDE. Na zona do euro, o PIB cresceu 0,6%, frente à taxa de 0,3% do trimestre anterior, enquanto o do Japão progrediu 0,5%, abaixo da média trimestral de 1% registrada em 2005. A alta dos preços entre março e abril foi de 0,7%, frente a 0,4% entre fevereiro e março.