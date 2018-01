Países do Mercosul farão propostas em separado para a Alca Os quatro sócios do Mercosul deverão apresentar propostas individuais sobre três capítulos considerados como os mais delicados das negociações da Área de Livre Comércio das Américas (Alca) - os que definirão as regras comuns para investimentos e compras governamentais, e a liberalização do setor de serviços. Os parceiros somente negociarão, como bloco, sua oferta comum para o livre comércio de bens agrícolas e industriais, que será apresentada no próximo dia 15 de fevereiro, e os princípios gerais para o acordo final definidos desde 1994. Considerada como inevitável pelo governo brasileiro, a idéia de permitir que o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai encaminhem propostas individuais para a secretaria técnica da Alca, e em prazos ainda não definidos, deverá ser aprovada na reunião do Mercosul marcada para os próximos dias 27 a 29 de janeiro, em Assunção, no Paraguai. Do ponto de vista do Itamaraty, a composição de uma oferta única seria impossível, principalmente porque não existem acordos no próprio bloco sobre esses três temas e cada sócio apresenta interesses, compromissos e necessidades distintos. Essa decisão preliminar do Brasil foi decidida durante a reunião entre os ministros das Relações Exteriores, Celso Amorim, da Fazenda, Antônio Palocci, da Agricultura, Roberto Rodrigues, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, ocorrida na noite de ontem. Durante esse debate, prevaleceu a argumentação de Palocci de que, a despeito dos prazos definidos para a Alca, as propostas brasileiras para esses três temas deverão ser subtanciais e consistentes com os objetivos nacionais. Em princípio, o Brasil poderá encaminhá-las até julho deste ano. Essas decisões, entretanto, indicam uma nova estratégia de curto prazo para as negociações comerciais. Como Mercosul, os quatro sócios apresentarão à Alca uma proposta comum sobre a liberalização do comércio de bens industriais e agrícolas no prazo inicialmente fixado, de 15 de fevereiro. Com isso, terão acesso às propostas dos demais parceiros sobre esses mesmos tópicos - em especial às dos Estados Unidos -, que são os de interesse imediato do empresariado do bloco. Isso indica que o Mercosul tenderá a manter o prazo de 28 de fevereiro para enviar sua oferta para liberalização do mercado de bens industriais e agrícolas para a União Européia, com quem também negocia um acordo de livre comércio. Ao atrasar o encaminhamento de suas propostas para a Alca sobre compras governamentais, serviços e investimentos, o Brasil não poderia, em tese, ter acesso às ofertas dos demais parceiros sobre esses mesmos temas, principalmente à dos Estados Unidos. Mas, como é impossível manter segredos em uma negociação com tantos parceiros, o conhecimento antecipado das concessões americanas poderá permitir alguns retoques na oferta brasileira. O Mercosul terá de enfrentar as consequências dessa linha de ação. Uma delas será a tendência de esvaziamento de sua pretensão de participar das negociações da Alca enquanto bloco comercial. Hoje, no programa "Bom Dia Brasil", o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, defendeu que o governo brasileiro trate as compras governamentais dentro uma perspectiva de política industrial para o País, antes de formular sua proposta sobre o tema para a Alca. Conforme explicou, o governo brasileiro deveria seguir a experiência americana nessa área. A maior parte das compras do governo dos Estados Unidos é de armas e equipamentos militares e está restrita, por lei, a fornecedores locais. No caso do Brasil, a maioria das compras governamentais envolve a área civil. Mas isso não impede, conforme propõe, que o País defina itens específicos que devam ser fornecidos por empresas brasileiras, dentro de uma lógica de desenvolvimento setorial.