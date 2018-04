Países em desenvolvimento se abrem ao investimento externo Nunca os países em desenvolvimento estiveram tão abertos aos investimentos externos como agora. A conclusão é da Unctad (Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento), que publicou um estudo mostrando que 71 países modificaram suas leis em 2001 para atrair mais investimentos diretos. Segundo especialistas da Unctad, a América Latina foi uma das regiões que mais se esforçou para modificar suas leis em relação aos investimentos. Dos 71 países que promoveram reformas em suas normas, 13 são latino-americanos, entre eles a Argentina, Equador, Uruguai e México. A exceção, segundo a ONU, foi a Venezuela, que fez modificações em sua legislação que acabaram desincentivando investidores externos. Na avaliação de Abraham Negash, especialista da divisão de Investimentos da Unctad, ainda é cedo para avaliar se as leis vão ajudar a atrair investimentos. "Poderemos ter uma noção dos resultados no início de 2003", afirmou o especialista, que lembra que não são apenas as leis que garantem a entrada de capital a um país, mas também sua situação social, econômica e política. "O que temos certeza é de que, com leis transparentes, os governos estarão dando passos importantes para atrair investimentos", completa Negash. Segundo a Unctad, além das modificações constitucionais realizadas nesses países, 97 governos assinaram acordos bilaterais de investimentos em 2001, o maior número de tratados jamais concluídos em um só ano. Com esses novos acordos, a Unctad já contabiliza mais de 2 mil acordos bilaterais de investimentos em vigor no mundo.