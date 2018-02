Países emergentes deverão liderar produção de aço em 2010 Os países emergentes estão assumindo posição cada vez mais relevante na produção mundial de aço e devem liderar a produção em 2010. Em 1970, 85% da capacidade de produção global estava nos países ricos integrantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (Ocde) e 15% nos mercados emergentes. Em 1990 a participação dos países ricos caiu para 69%, e para 52% no ano 2000. As projeções indicam que essa participação cairá para 42% em 2010, com os mercados emergentes respondendo pelos 58% restantes. As projeções foram apresentadas pelo diretor técnico do Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS) Rudolf Bühler em seminário para jornalistas. Bühler citou como exemplos os novos projetos anunciados para o Brasil. O grupo alemão Thyssen-Krupp está desenvolvendo uma planta de cinco milhões de toneladas no Rio de Janeiro; o grupo italiano Danielli está investindo na Ceará Steel, no Nordeste; e a chinesa Baosteel anunciou há poucos dias disposição de investir em uma planta de 4,5 milhões de toneladas em parceria com a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em Itaguaí, no Estado do Rio. O diretor do IBS disse que esses projetos são de produtos semi-acabados que serão exportados para os países de origem dos investidores, onde serão laminados para o mercado local. Na sua avaliação, o Brasil reúne condições "fantásticas" de competitividade na indústria de aço. Ele citou que o quadrilátero envolvendo os Estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo dispõe de minério e logística (ferrovias e portos) para a produção siderúrgica, além de contar com ampla disponibilidade de minério de ferro de boa qualidade. O Brasil é nono maior produtor mundial, e exporta cerca de um terço da produção anual. "O Brasil é um player global nesse setor e tem boas condições de competir em escala mundial", enfatizou. Excedente Bühler divulgou também nesta terça uma previsão de um estudo da consultoria McKinsey , que afirma que o setor siderúrgico mundial terá um excedente de produção em torno de 260 milhões de toneladas em 2010, se os projetos de ampliação de capacidade atualmente conhecidos forem todos implementados. Atualmente, estima-se que há uma sobrecapacidade de 75 milhões de toneladas. Pela projeção, o mundo estará produzindo de 1,55 bilhão de toneladas de aço daqui a quatro anos, frente aos 1,13 bilhão em 2004, com acréscimo de 420 milhões de toneladas no período, ao ritmo de 5,4% ao ano. Já a demanda está prevista em 1,29 bilhão de toneladas com acréscimo de 235 milhões de toneladas ante o total consumido em 2004, que atingiu 1,055 bilhão. O crescimento da demanda oscilará em torno de 3,4% ao ano, cerca de dois pontos percentuais abaixo do previsto para o aumento da produção. Esse movimento, na avaliação de Bühler poderá pressionar os preços do aço para baixo nos próximos anos. "Esse movimento tende a ser mais forte nos aços mais comuns, tipo commodity, afetando menos os aços especiais", observou. Na sua opinião, o fator determinante para a evolução do mercado siderúrgico mundial será a China. No ano passado, o país asiático produziu, isoladamente, cerca de 350 milhões de toneladas de aço, que é equivalente à soma dos outros cinco maiores produtores mundiais: Japão (112 milhões de toneladas); Estados Unidos (93 milhões de toneladas); Rússia (66 milhões de toneladas); Coréia do Sul (48 milhões de toneladas); e Alemanha (44 milhões). Bühler afirmou que a produção chinesa de aço não tem custos competitivos para disputar o mercado mundial de exportação, mas o excesso de produção poderá ser colocado no mercado internacional, afetando os preços do produto. Ele disse que o governo chinês tem um programa de substituição de siderúrgicas antigas por novas unidades. O problema é que as novas plantas estão sendo instaladas sem que as antigas estejam paralisadas, o que acarreta forte aumento da produção. "Se a China ofertar algum excesso no mercado mundial, todo o setor será afetado", alertou.