Países independentes reafirmam apoio a Opep Cinco países produtores de petróleo independentes disseram nesta quarta-feira, em Doha, no Catar, que vão cooperar com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para garantir a estabilidade do mercado petrolífero. ?Os produtores de petróleo que não são membros da Opep devem cooperam para ajudar no abastecimento e nos preços para garantir o crescimento econômico?, disse o vice-ministro mexicano de Energia, Juan Antonio Bargés. México, Angola, Omã, Síria e Rússia participam da reunião como observadores. A Opep decidiu hoje manter sua produção em 25,4 milhões de barris diários. A Rússia afirmou que é ?muito importante? manter os preços do petróleo na faixa prevista pela Opep, entre US$ 22 e US$28. A cotação do barril fechou ontem, em Nova York, em US$ 31,76, um aumento de quase 30% em relação ao ano passado. O preço do petróleo alcançou nos últimos dias seu nível mais alto desde o início da guerra contra o Iraque.