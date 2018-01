Países pedem consumo responsável de petróleo Ministros de Energia dos cinco maiores consumidores de petróleo do mundo (China, Índia, Estados Unidos, Coréia do Sul e Japão) ressaltaram neste sábado em Pequim a importância de desenvolver um consumo mais responsável, dando maior ênfase às fontes renováveis. "Queremos dizer ao mundo que os maiores consumidores de petróleo impulsionarão a economia de energia", afirmou no encontro Ma Kai, presidente da Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento da China, equivalente a um Ministério de Desenvolvimento. No encontro, os cinco países, que concentram 46% do consumo de petróleo mundial (cerca de 1,7 bilhão de barris de petróleo por ano), discutiram formas de garantir uma maior segurança energética mundial. A reunião ocorreu na mesma semana em que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) anunciou a redução da produção da Commodity. Participaram do encontro o secretário de Energia dos EUA, Samuel Bodman; o ministro de Petróleo e Gás indiano, Murli Deora; o de Economia do Japão, Amari Akira; e o de Comércio, Indústria e Energia da Coréia do Sul, Chung Sye-kyun. O primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, reuniu-se com os quatro representantes, e afirmou, durante a abertura do encontro, que a China deseja cooperar com esses países em áreas como o desenvolvimento de energias alternativas e na solução de problemas ambientais decorrentes do uso das fontes energéticas. "A China dará continuidade a seus esforços para promover o uso de energias renováveis, como a eólica, a solar e a de biomassas", acrescentou Wen. Ma disse que o encontro, o primeiro realizado entre os cinco maiores consumidores, quer levar uma mensagem otimista ao mundo, já que os cinco Estados "aumentarão o diálogo, a eficiência energética e o desenvolvimento conjunto de tecnologias" para a economia de Energia. A reunião ocorreu no mesmo dia em que o Ministério de Comércio da China anunciou que as importações de petróleo do país - segundo maior importador e consumidor mundial - aumentarão 10% em 2007 e chegarão a 140 milhões de toneladas. A demanda total de petróleo será de 290 milhões de toneladas na China, onde cerca de 80% da energia consumida é proveniente do carvão e do petróleo. No encontro de hoje, os cinco Governos se comprometeram a estudar a criação de reservas estratégicas de petróleo e ampliar o uso das energias renováveis, assim como o da nuclear. Paralelamente ao encontro, o Governo chinês assinou hoje um contrato com a empresa americana Westinghouse, comprada recentemente pela japonesa Toshiba. O acordo prevê a construção de quatro reatores atômicos para uso civil no leste e no sul da China. O contrato, que prevê um investimento chinês d até US$ 8 bilhões, era perseguido há vários anos pela Westinghouse e por empresas rivais como a francesa Areva e a russa AtomStroyExport.