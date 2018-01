Países ricos discutirão o petróleo neste fim de semana O subsecretário do Tesouro dos EUA para Assuntos Internacionais, John Taylor, disse hoje que a reunião dos ministros das Finanças do G-8 (os sete países ricos mais Rússia), neste fim de semana, discutirá o impacto da alta dos preços do petróleo na economia global. "É provável que discutamos a importância de adotar medidas para reduzir os preços do lado da oferta e, naturalmente, na expectativa de que haja algum ajuste de produção por parte da Opep", disse. O subsecretário disse não acreditar que os custos da energia venham a prejudicar a recuperação da economia dos EUA. "Vejo uma desaceleração, mas isso não deverá ser uma questão importante, porque há muito vigor na economia norte-americana", afirmou. O subsecretário afirmou ainda que os ministros do G-8 deverão discutir as pressões inflacionárias e o superaquecimento da China. Para ele, a China não é uma ameaça à economia global, porque o governo deu a entender que adotará as medidas necessárias para conter a inflação. Segundo Taylor, a agenda do encontro do G-8 inclui ainda discussões sobre como melhorar a eficiência do FMI e do Banco Mundial, formas de promover o desenvolvimento econômico no Oriente Médio e maneiras de reduzir o custo das remessas de dinheiro de trabalhadores imigrantes dos países desenvolvidos em que vivem para os países de origem.