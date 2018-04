Países ricos e emergentes se comprometem a concluir Doha

Os líderes dos países ricos e emergentes se comprometeram nesta quinta-feira, 9, a concluir as negociações da Rodada Doha, que visa liberalizar o comércio global, até 2010. Em reunião na cidade italiana de L'Áquila, membros dos sete países mais industrializados do mundo (G-8) e dos emergentes (G-5), concordaram em resistir a práticas protecionistas em meio à crise econômica mundial.

"Reafirmamos nosso compromisso de manter e promover o mercado livre e rejeitar práticas protecionistas no comércio e nos investimentos", diz um esboço da declaração final do G-8 e do G-5.

A Rodada Doha, que deveria ter sido concluída em 2004, está paralisada há meses em razão do impasse em torno do corte de subsídios agrícolas. Os ministros do Comércio de emergentes e países ricos devem se encontrar antes da próxima reunião do Grupo dos 20, em setembro, nos EUA.

Os países emergentes devem divulgar também um comunicado em separado no qual defendem a agilização das negociações. "Estamos preocupados com a situação da economia mundial, que submete países em desenvolvimento a um fardo pelo qual eles não são responsáveis", diz o texto. "Concluir Doha significa inibir práticas protecionistas e restaurar a confiança na economia mundial".