Países ricos esperam forte crescimento mundial Os ministros das Finanças do Grupo dos Oito (G-8) disseram neste sábado que prevêem um forte crescimento da economia mundial em 2006, mas advertiram que "os elevados e voláteis preços de energia" poderiam colocar em risco tais previsões. "No geral, o crescimento global continua sólido e espera-se que isso persista em 2006", disseram os ministros do G-8 em um comunicado divulgado durante a primeira reunião da história do grupo realizada na Rússia. "Entretanto, continuam se impondo os riscos a esse crescimento, entre eles os elevados e voláteis preços da energia", afirmaram os ministros reunidos em Moscou. O G-8 é composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Itália, Japão e Rússia. Os ministros alertaram ainda para os potenciais efeitos de uma eventual pandemia de gripe aviária e recomendaram o aumento da ajuda financeira aos países afetados.