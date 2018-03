Países ricos estudam liberar estoques de petróleo A Agência Internacional de Energia (AIE) indicou, pela primeira vez, que poderá determinar a liberaração dos estoques estratégicos de petróleo de seus membros caso ocorra uma guerra no Iraque. A informação, publicada hoje pelo jornal britânico Financial Times, já circulava na sexta-feira pelos mercados e ajudou na forte queda dos preços do petróleo. Criada após a crise do petróleo em 1973 e 1974 como um braço da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a AIE é integrada por 26 países, entre eles as maiores potências econômicas. Os seus estoques estratégicos somam 4 bilhões de barris, representando pelo menos 114 dias de importações globais. Em janeiro de 1991, o anúncio da AIE de que iria liberar 2,5 milhões de barris por dia de suas reservas estratégicas coincidou com o início dos ataques aéreos contra o Iraque. A ação da agência fez com que os preços da commodity registrassem uma queda recorde, com o barril sendo cotado a US$ 10,56. A queda dos preços da commodity na sexta-feira também foi reforçada pelos comentários feitos pelo secretário de Energia dos Estados Unidos, Spencer Abrham. Ele disse que o governo norte-americano se reserva o direito de promover uma liberação unilateral de sua "Reserva Estratégica de Petróleo" sem coordenação da AIE. Os Estados Unidos contam com cerca 600 milhões de barris "estratégicos". Além disso, um número crescente de analistas vêm apostando que um conflito no Golfo deverá ser finalizado rapidamente e terá apenas um pequeno impacto na produção de petróleo na região. Desde quarta-feira passada, foi possível se perceber uma migração de investimentos em petróleo para o mercado acionário. Os investidores avaliam que após as perdas recordes registradas nos últimos meses, as ações de várias empresas já estão subvalorizadas e oferecerão retornos muitos positivos nos próximos meses. "Rompimento na produção será compensado" O diretor executivo da AIE, Claude Mandil, disse que os países consumidores, bem como os membros da Organização dos Países Exportadores de Petrólo, liberariam seus estoques se uma ação militar afetar a produção no Golfo Pérsico. "O que precisamos sinalizar ao mercado é que um rompimento na produção será compensado pelos países consumidores e produtores", disse Mandil ao FT. "Se o mercado ficar apertado, se os estoques ficarem muito baixos e se constatarmos um declínio forte de 2,5 milhões de barris por dia na produção que será o caso se a produção no Iraque e norte do Kuwait for paralizada eu qualificaria isso de rompimento na produção." Em seu relatório mensal divulgado nesta semana, A AIE deixou claro que não acredita que a capacidade ociosa dos países da Opep seria suficiente para compensar uma eventual interrupção da produção iraquiana. Os contratos de entrega do petróleo Brent - referência na Europa - para abril fecharam na sexta-feira em US$ 31,38 por barril, uma queda de US$ 1,05. Já os contratos para maio, que passarão a ser a referência dos mercados a partir de segunda-feira, fecharam em US$ 30,14, uma queda de US$ 1,63. Com isso, o Brent atingiu o seu preço mais baixo das últimas oito semanas.