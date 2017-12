Países ricos prometem estimular o crescimento global Estimular o crescimento econômico global será a questão mais importante da agenda do encontro dos ministros de Finanças e dos presidentes dos Bancos Centrais do G-7 (sete países mais industrializados), nos dias 6 e 7 de fevereiro, disse hoje o secretário do Tesouro dos EUA, John Snow. "A necessidade de incrementar o crescimento econômico global estará no topo da agenda da próxima reunião do G-7 na Flórida e será o tópico número um de discussão", afirmou. Promover o crescimento global e a estabilidade também estarão no topo da agenda para o encontro de cúpula do G-8, em junho, em Sea Island (Georgia), nos EUA, disse Snow. O G-8 é o grupo formado pelos países do G-7 (EUA, Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Japão e Canadá) mais a Rússia. "Para a União Européia (UE), o desafio de aumentar o crescimento é mais intenso para as maiores economias na Europa, onde o crescimento tem estado abaixo das expectativas e onde as estimativas de potencial de crescimento não estão tão elevadas quanto poderiam estar", afirmou Snow. A meta da UE de tornar-se a economia mais competitiva e dinâmica até 2010 é "elogiável" e os EUA não se sentem ameaçado por isso, garantiu o secretário norte-americano. "Muito pelo contrário, nós gostaríamos de ver todas as principais economias se esforçando para serem econômicas dinâmicas, produtivas".