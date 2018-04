Países trabalham em ação coordenada contra crise, diz Brown

O primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, disse que ele e vários outros líderes mundiais estão desenvolvendo uma solução coordenada para a crise econômica global, mas acrescentou ser necessário reduzir as taxas de juro e os impostos ainda mais. Veja Também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise "Acredito que estamos desenhando, para o futuro, um acordo global, uma grande barganha, onde cada continente aceitará suas responsabilidades e suas obrigações para lidar com um problema global que somente poderá ser resolvido a partir de uma solução global", afirmou em sua entrevista mensal com vários representantes da imprensa. Uma ação global coordenada será o foco do encontro do G-20 previsto para 2 de abril, disse Brown. O primeiro-ministro britânico ressaltou que os países precisam também trabalhar juntos para melhorar a supervisão dos bancos e tomar ações contra paraísos fiscais e regulatórios. As informações são da Dow Jones.