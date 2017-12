Pallocci afirma que queda do juro não é suficiente para crescer O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, disse hoje que a redução dos juros é condição necessária mas não suficiente para o crescimento da economia. Em uma rápida conversa no aeroporto de Assunção, onde foi esperar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Palocci disse que para o crescimento da economia é preciso existir também investimentos, renda, acesso ao crédito, logística e energia. Ele lembrou que em 2001, por exemplo, os juros caíram, mas o processo de queda foi interrompido pelo aparecimento da crise de energia elétrica. Isso explica, segundo ele, a razão de o governo ter anunciado ontem o roteiro para uma agenda de desenvolvimento. Veja mais informações no link abaixo.