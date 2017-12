Palocci acena com medidas para crédito imobiliário Após reunião na Câmara de Política Econômica, a primeira do ano, o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, acenou com medidas de incentivo ao crédito imobiliário. Ele disse que o Brasil tem problemas na área habitacional que precisam ser enfrentados para que se possa consolidar um mercado de crédito e financiamento para construção civil. Segundo ele, além de projetos que já estão em tramitação no Congresso, o governo prepara outras medidas de incentivo ao crédito para o setor imobiliário. Palocci disse que não tem por que o Brasil ter um mercado imobiliário restrito, como tem hoje, e que essa é uma tarefa que o Brasil vai enfrentar e resolver. Ele destacou que é preciso criar condições para que a população de baixa renda possa ou construir sua casa ou entrar em planos de financiamento. Disse também que, além da área de habitação, o governo olhará especialmente para a área de saneamento, em que já vem tomando medidas de estímulo desde o ano passado. As duas áreas são, segundo ele, importantes para criação de novos empregos no País. O crédito imobiliário, de acordo com Palocci, foi um dos temas da reunião de hoje da Câmara de Política Econômica, realizada no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dez ministros e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Crescimento Palocci afirmou ainda que o ano de 2004 será, de fato, de crescimento econômico. "O Brasil abre agora uma oportunidade histórica de crescimento sustentado com geração de empregos e uma agenda clara para resolução dos problemas ainda existentes." O ministro da Agricultura, por sua vez, fez um balanço do desempenho do agronegócio em 2003 e mostrou que as perspectivas para 2004 são de resultados ainda melhores do que os do ano passado. "Rodrigues mostrou que a safra de grãos deve subir de 122 milhões de toneladas para 129 milhões", disse Palocci. O desempenho econômico e a geração de emprego nas cinco regiões do País também foram discutidos em detalhe na reunião.