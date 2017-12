Palocci acha que juro menor reaquecerá a economia O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, afirmou nesta quarta-feira que a redução de 26% para 24,5% da taxa básica de juros reaquecerá a atividade econômica. Ele admitiu que vários setores da economia, como o comércio, estão com problemas e garantiu que haverá crescimento do PIB em 2003. "Reconhecemos as dificuldades nesses setores, mas o Brasil vai terminar o ano crescendo", afirmou. Segundo ele, "a queda progressiva na taxa de juros vai ser um elemento fundamental para a evolução do crescimento econômico". Para ele, nos próximos 12 meses a inflação estará abaixo de 7%. "Esse índice converge para a meta do Conselho Monetário Nacional, que é de 5,5% ao final de 2004".