Palocci adia visita a Londres A embaixada do Brasil no Reino Unido informou que o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, adiou a sua visita a Londres, que estava prevista para os próximos dias 22 e 23. Segundo a embaixada, a primeira visita de Palocci a Londres desde que assumiu o cargo deverá ocorrer em dezembro próximo, embora as datas ainda não tenham sido confirmadas.