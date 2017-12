Palocci afirma que aumento do superávit não afetará investimento A eventual elevação do superávit fiscal não vai prejudicar os investimentos programados para este ano pelo governo, garantiu na noite desta segunda-feira o ministro do Planejamento, Antonio Palocci, dizendo que o assunto ainda está em discussão. ?Essa é uma decisão que vamos ter nos próximos meses, na medida em que o crescimento econômico trouxe uma receita adicional que está um pouco acima do crescimento do PIB?, afirmou. A seu lado, o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, demonstrava concordância com toda a exposição. Ambos participaram da cerimônia de entrega do Prêmio FGV de Excelência Empresarial e falaram a um auditório lotado de executivos. Antes, concederam uma rápida entrevista, na qual Palocci adiantou que o governo estuda medidas adicionais de incentivo a investimentos para, segundo afirmou, devolver o excedente de arredação tributária. ?Nos próximos meses vamos avaliar essa questão do superávit. O nosso compromisso é de devolver o imposto excedente em medidas de estímulo ao investimento e à poupança de longo prazo. Às medidas que já tomamos vamos consolidar eventualmente algumas outras em estudos? disse, referindo-se ao chamado ?pacote de bondades? lançado este ano. Depois de comentar que este ano o crescimento econômico possibilitou a discussão sobre o superávit, Palocci disse que ?no longo prazo, não me parece que a meta de 4,25% seja inadequada?. Em seguida, garantiu que ?não há nenhuma dificuldade de garantir o que o orçamento prevê de investimentos?. Dirceu deixou explícita sua concordância aos empresários. ?Eu assino embaixo o pronunciamento do ministro Palocci. Seu pronunciamento revela um momento especial que estamos vivendo?, disse. Ele não preferiu não embarcar em temas polêmicos, como seu posicionamento a respeito dos juros. Reforçou que independente do superávit a ser definido, os investimentos do governo estão garantidos este ano e, mais ainda, no ano que vem. ?A infra-estrutura é prioridade para o governo?. Estavam participando do evento os executivos das principais empresas brasileiras. O ranking elaborado pela Fundação Getúlio Vargas reúne apenas companhias de grande porte e são premiadas as que tiveram o melhorar desempenho do ano dentre elas. O presidente da Vale, Roger Agnelli, afirmou que não vê motivos para revisão de investimentos em caso de revisão da meta de superávit, mas, apesar de apoiar a medida, declarou que ela deve vir acompanhada da redução da carga tributária pedida pelo empresariado. Na apresentação aos empresários, Palocci destacou os esforços do governo para a estabilidade macroeconômica. Comemorou o bom desempenho do PIB no segundo trimestre, mas ressaltou que tem sido observada uma alta de preços ?tanto devido a pressões externas, como a alta do petróleo, como internas, decorrentes da própria elevação da demanda?. Como um recado aos empresários, disse que se este processo não ?adequadamente sintonizado pela política monetária, pode levar a um novo processo de alta de preços com efeito negativo para todos?.