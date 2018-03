Palocci afirma que é fundamental melhorar qualidade dos gastos O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, disse hoje que é fundamental melhorar a qualidade dos gastos nas contas do governo. Segundo ele, o Ministério do Planejamento está fazendo um trabalho importante e detalhado para viabilizar essa melhoria. Palocci destacou a necessidade de garantir investimentos em infra-estrutura, que têm sido baixos nos últimos anos. Ele lembrou que, em 2003, esses gastos alcançaram cerca de R$ 6 bilhões e, em 2004, um pouco mais de R$ 9 bilhões, mas disse que, este ano, serão maiores. Palocci defendeu também a rápida colocação em prática das parcerias Público-Privadas (PPPs) e o aumento das concessões. Disse que, em conversa com investidores e empresários, tem observado que há muita disposição para o investimento privado. Ele destacou ainda que o resultado das contas externas, divulgado na manhã de hoje pelo Banco Central, ficou acima das expectativas. Ele adiantou que o ajuste nas contas externas "vai continuar sólido, nos próximos anos, e continuar prestando um grande serviço ao País".