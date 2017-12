Palocci afirma que há espaço para novas quedas de juros O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, reconheceu em entrevista exclusiva ao Jornal Nacional, da Rede Globo, que há espaço, sim, para novas reduções na taxa de juros básicos da economia (a Selic). "Quando a inflação está convergindo para as metas do g overno, quando nós temos crescimento de forma ordenada e não há sinais de pressão inflacionária, a política monetária só pode continuar sendo menos recessiva, progressivamente", afirmou. Mas acrescentou que 2004 ainda não vai ser o ano dos sonhos dos brasileiros. "Nós estamos caminhando em direção ao Brasil que todos queremos. Mas esse é um caminho difícil, que tem de ser feito com persistência e consistência, distribuindo renda, gerando emprego. Esse é o sonho do Brasil. É isso que nós devemos persegui r e ele está próximo de nós." Condições estão dadas O ministro da Fazenda tem motivos para comemorar alguns sucessos em seu primeiro ano à frente da equipe econômica do governo petista, entre eles o superávit recorde na balança comercial e a queda da inflação e do risco Brasil. Ele reconheceu que o número de empregos criados não foi satisfatório, o que disse esperar apenas para o ano que vem. "O governo tem que garantir condições para um crescimento de longo prazo, a taxas cada vez mais elevadas. E isso que faz com que o emprego retorne à normalidade. N ós temos tudo para inaugurar o ano de 2004 com o crescimento econômico sustentado e com a retomada da geração de empregos", disse.