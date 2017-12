Palocci afirma que não está preocupado com inflação O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, que está em Paris para participar do Fórum ministerial sobre o financiamento do desenvolvimento, afirmou hoje que não está preocupado com o cenário para a inflação no Brasil. Isso porque, segundo ele, todos os indicadores inflacionários têm sido positivos. "A tendência de transmissão de preços do atacado para o varejo está muita baixa e o comportamento da inflação é favorável", disse. O ministro Palocci está confiante de que 2004 será um bom ano. Ele está convencido que a meta de 3,5% de crescimento será atingida. Segurança e estabilidade a longo prazo, segundo Palocci, só serão dadas com instrumentos fortes de equilíbrio. "Temos consciência de que o caminho do equilíbrio econômico que escolhemos é o mais difícil e angustiante, mas a experiência brasileira mostra que não existe muita opção se pretendemos colocar o país numa perspectiva de desenvolvimento sustentado", afirmou.