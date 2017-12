Palocci agradece ao FMI por ajuda ao Brasil Deixando para trás o tempo em que ele e seus companheiros gritavam "fora FMI", o ministro da Fazenda, Antônio Palocci Filho, informou hoje que reuniu-se com o diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional, Horst Köhler para agradecer. "Fiz um agradecimento ao Fundo por dois motivos", explicou. "Primeiro, por ter feito um programa de grande porte com o Brasil que ajudou o ajustamento das nossas contas; segundo, pelo fato que o Fundo compreendeu uma solicitação nossa de que nós preferíamos anunciar sempre as nossas metas, independente das negociações com eles." Questionado sobre se não se sentia desconfortável visitando "a toca da onça", o ministro riu. "Eu não chamaria esse ambiente tão amigável ao Brasil como a toca deste belo animal", comentou. "Tem um diretor-executivo aqui do meu lado que eu digo que é como a polícia militar: positivo e operante." Ele referia-se ao ex-secretário do Tesouro Nacional, Murilo Portugal, que representa o Brasil e um conjunto de outros países no Fundo. Segundo o ministro, Portugal "tem uma fortíssima atuação" no Fundo e goza de "grande reconhecimento." Palocci explicou que o agradecimento ao FMI não lhe causa nenhum desconforto ideológico. "Nossa relação com o Fundo é uma relação de governo com uma instituição da qual o Brasil faz parte, é acionista", disse. Segundo o ministro, não há nada de ideológico no relacionamento do Brasil com os organismos multilaterais, embora ele considere que posições ideológicas são "legítimas." O ministro acha que o ideal, tanto para o Brasil quanto para o Fundo, é não haver programa em andamento. No entanto, ele não descarta a possibilidade de prorrogar o acordo, caso seja necessário. Ele insistiu no fato que o FMI ajudou o Brasil com o acordo fechado em setembro passado, no valor de US$ 30 bilhões. Não só pelo montante colocado à disposição do País, mas também pelo fato de o Fundo concordar com uma maior autonomia do País em relação às metas.