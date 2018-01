Palocci anuncia alterações na equipe econômica O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, anunciou hoje mudanças na equipe do Ministério da Fazenda e do Banco Central e na representação do Brasil no Fundo Monetário Internacional (FMI). Ele anunciou que o secretário de Política Econômica do Ministério, Marcos Lisboa, deixa o cargo, por motivos pessoais, e será substituído pelo atual secretário-executivo da Fazenda, Bernard Appy. Para o lugar de Appy, o ministro anunciou o nome de Murilo Portugal, hoje diretor do Brasil no FMI. Portugal foi também secretário do Tesouro Nacional entre 1992 e 1997. Para a vaga de Portugal no FMI, o ministro indicará o atual diretor de Estudos Especiais do Banco Central, Eduardo Loyo. A diretoria de Estudos Especiais será assumida por Alexandre Tombini, atual assessor-sênior do Brasil no FMI. "Essas mudanças ajustam de maneira adequada a nossa equipe", afirmou Palocci.