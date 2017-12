Palocci brinca com tensão pré-Copom e fala em baixa do juro O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, reiterou hoje que há uma "tendência natural" para a queda das taxas de juros, mas disse não poder prever o resultado da reunião do Copom, na próxima semana. Questionado sobre rumores de que os juros cairão 1,5 ponto porcentual, Palocci reagiu com bom humor. "Já está começando a TPC, tensão pré-Copom", disse o ministro, antes de embarcar para o Brasil, na comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.