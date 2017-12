Palocci cancela visita à GM e almoça com Lula A assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda informou que o ministro Antônio Palocci cancelou a visita à General Motors, marcada para hoje à tarde porque ele foi convocado para uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A assessoria do Ministério não deu detalhes sobre o tema da reunião. Palocci mantém, no entanto, o compromisso das 18 horas, em São Paulo, quando participará do 4º Congresso dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo.