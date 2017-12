Palocci: carga tributária "é para ninguém botar defeito" Apesar de prever uma ligeira redução da carga tributária para este ano, o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, reconheceu que o peso dos impostos no País é muito elevado. Segundo ele, a carga tributária "é para ninguém botar defeito" e já atingiu o limite para a atividade econômica brasileira. Na última década, a carga cresceu 1% ao ano, chegando a 36,5% sobre o Produto Interno Bruto (PIB) no ano passado. Palocci disse que o País deverá fechar este ano com uma queda entre 1,3 e 1,4 ponto percentual na proporção da carga tributária, depois de explicar que a carga na esfera do governo federal passou de 24,3% para 22,9% nos primeiros dez meses do ano passado, comparado ao período em 2003. O cenário foi traçado durante o seminário 2004: A retomada do desenvolvimento, promovido pelo jornal O Globo. O ministro explicou que o País viveu desequilíbrios fiscais nas última décadas, financiados com inflação alta, dívidas ou elevação da carga tributária. Uma das principais conseqüências dos desequilíbrios foi uma "evolução incerta" dos investimenos, quadro que o governo espera reverter com a estabilização macroeconômica alcançada este ano. "O que fizemos foi um ajuste forte, bastante determinado combinando uma política fiscal mais rígida com política monetária ajustada", comentou, citando que o ajustes foram feitos sem aumento da carga de tributos. O ministro da Fazenda afirmou que o País não deve se contentar com um crescimento de 3,5% ao ano, a partir do ano que vem, e tem de trabalhar para a distribuição de renda. "Os dados nos oferecem condições de afirmar com segurança que já estamos em retomada e que 2004 será de crescimento econômico", afirmou Palocci.