Palocci chega de muletas ao ministério O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, chegou ao ministério usando uma tala amarela no seu tornozelo esquerdo, fraturado na noite do último sábado, durante uma partida de futebol no Palácio da Alvorada. Apoiado em muletas, o ministro reagiu de maneira bastante descontraída às brincadeiras feitas pelos jornalistas que o esperavam na entrada do Ministério. Segundo Palocci o acidente ocorrido no final de semana não foi ocasionado por falta de categoria. "Isso acontece com os grandes atletas", disse. O ministro é a quarta figura-chave do governo a se acidentar. Quando perguntado se havia ficado "chateado" pelo fato do acidente tê-lo deixado fora da convocação feita esta manhã pelo técnico da seleção brasileira de futebol, Carlos Alberto Parreira, o ministro mostrou mais uma vez boa disposição para retrucar a brincadeira. "Ele (Parreira) falou que assim que eu melhorar ele me convoca, estamos no aguardo", disse. A partir das 15 horas, Palocci receberá o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, John Snow, que encontra-se neste momento na sede do Banco Central do Brasil. Após a audiência, Palocci e Snow darão uma entrevista coletiva.