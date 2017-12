Palocci comemora queda do risco Brasil O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, comemorou a queda do risco Brasil que operou hoje abaixo dos 500 pontos-base. Para chamar atenção sobre a melhora desse indicador, Palocci fez uma brincadeira com o líder do governo no Senado, senador Aloizio Mercandante (PT-SP). Após uma reunião com o líder, o ministro o acompanhou até a portaria do Ministério da Fazenda, onde jornalistas aguardavam o fim da reunião, e foi logo dizendo: ?Eu vim aqui só para falar de como o Mercadante é pé quente. Ele ficou uma hora aqui no Ministério e o risco caiu abaixo de 500 pontos. Ele é pé quente mesmo?, disse. Após o ministro subir para o gabinete, Mercadante disse acreditar que a queda do risco Brasil é uma ?tendência consistente?. ?É extremamente importante para melhorar o nível de atividade e de emprego nesse país, porque poucas vezes na história nós tivemos crédito externo com tanto volume disponível como o País tem agora?, disse. ?O mercado já projeta para 200 4 uma taxa abaixo de 400 pontos?. Ele afirmou ainda que há espaço para novas quedas da taxa de juros. ?A taxa de juros de mercado está abaixo da Selic, que também mostra que há espaço para continuar caindo a taxa básica. Tudo isso porque a inflação também tem mostrado um comportamento adequado. Isso é resultado do que o governo vem fazendo, destacou Mercadante, que esteve reunido por cerca de uma hora com o ministro discutindo a reforma tributária.