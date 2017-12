Palocci confia "integralmente"em decisão do Copom O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, afirmou hoje que confia "integralmente" nas avaliações feitas pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que aumentou ontem em 0,5 ponto porcentual a Selic, a taxa básica de juros da economia. "O BC tem sido absolutamente transparente nas suas políticas e as atas têm sido muito claras", disse o ministro, ao chegar ao Ministério.