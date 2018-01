Palocci confirma que Brasil sacará penúltima parcela do FMI Cerca de 30 minutos após a sua declaração de que ?provavelmente? o País sacaria os recursos da penúltima parcela do acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, disse que o governo brasileiro fará, nos próximos dias, o saque de cerca de US$ 4 bilhões referente a tal parcela. Palocci comemorou a aprovação, hoje, pela diretoria executiva do Fundo, da penúltima revisão do programa econômico de transição do acordo com o Brasil. "Isso foi muito importante, porque o comando do Fundo confirmou que as políticas econômicas brasileiras estão conseguindo fazer a inflação convergir para as metas e o Brasil se reequilibrar", afirmou. "Esse acordo tem sido importante para o Brasil sair da crise que tivemos no ano passado. Então, é um motivo de melhoria para o País ter mais essa aprovação do acordo".