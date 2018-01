Palocci considera "deselegante" declaração de Costa Neto O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, considerou "deselegante" a declaração do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sobre o presidente do Banco Central, segundo sua assessoria de imprensa. (Costa Neto afirmou que Meirelles é "o maior sabotador do País".) A assessoria informou que Palocci prefere elogiar o trabalho do presidente do BC e da sua equipe. Para Palocci, de acordo com sua assessoria, Meirelles e equipe vêm ajudando a construir uma estabilidade econômica sólida, que vai levar o País ao crescimento por vários anos.